Новости: Война
13 ноября 2023, 17:37 • Тоня Туманова • 3375
Украинские военные уничтожили пять разведывательных БпЛА на Херсонщине и Николаевщине
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня силы Противовоздушной обороны уничтожили пять российских разведывательных БпЛА – четыре на Херсонщине и один – на Николаевщине, передает УНН со ссылкой Воздушные силы.
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«13 ноября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 5 российских разведывательных БпЛА: 3 "Мерлин-ВР", 2 "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным Воздушных сил, четыре беспилотника уничтожены на Херсонщине и один на Николаевщине.
Источник: УНН
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