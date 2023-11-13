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В оккупированном Мариуполе захватчики усилили патрули и проверки - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе захватчики усилили патрули и проверки - Андрющенко

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе захватчики проводят усиленные патрули и проверки, это связано с частичной ротацией ФСБ для окончательного выявления Сопротивления. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмм, пишет УНН.

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«В отличие от предыдущих, мобильные группы из ряда полицаев и ФСБшников не устанавливают посты на долго, взяв тактику быстрой смены локаций», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что основная цель - исключить построение маршрутов для обхода проверок. Усиление связано с частичной ротацией ФСБ для окончательного выявления Сопротивления на территории Волновахского и Мариупольского района.

Напомним

Во временно занятом оккупантами Мариуполе один из полицейских оккупационного корпуса, машина которого подорвалась 10 ноября, умер в больнице

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Источник: УНН
Теги: Мариуполь, Россия, Украина, война
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