Подозрение в госизмене: сегодня Печерский суд будет избирать меру пресечения Дубинскому

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Нардепу Александру Дубинскому, которому сообщили о подозрении в государственной измене, сегодня будут избирать меру пресечения в столичном Печерском суде, передает УНН.

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"Суд сегодня, буду там через час, то есть в 19:00. Печерский суд, судья Матвийчук", - написал Дубинский в Telegram-канале.

Кроме того нардеп заявил, что "будут избирать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога".

Ранее

УНН из собственных источников стало известно, что нардепу Александру Дубинскому объявили о подозрении в государственной измене. Как мы писали ранее, сегодня в рамках расследования уголовного производства о государственной измене у нардепа проводились обыски. Сообщалось, что обыски у нардепа проводят сотрудники СБУ и ГБР. Тогда же собеседник УНН добавил, что нардеп «фигурирует в деле о государственной измене».

Детали

Как сообщили в СБУ, правоохранители собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины, который осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу рф.

По материалам следствия, он имел позывной «Буратино» и входил в состав преступной организации, которую сформировало главное управление генштаба вооруженных сил россии (известное как гру).

Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки рф.

По имеющимся данным, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.

В рамках досудебного расследования задокументировано, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства. Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году.

Для «разгона» пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

Установлено, что преступная организация была создана заместителем начальника российского гру Владимиром Алексеевым как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины.

Операционным руководством вражеской группы с территории рф занимался его заместитель – Алексей Савин.

Дополнение

10 ноября УНН сообщал, что работники ГБР завершили расследование в отношении народного депутата Украины, который подозревается в служебном подлоге для выезда за границу. Как стало известно УНН от источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Александре Дубинском.

3 ноября Дубинскому сообщили о новом подозрении. Речь идет о подозрении в незаконной переправке лиц через границу.

6 ноября Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в незаконной переправке лиц через границу.

Как сообщал УНН, обвинение в суде ходатайствовало об избрании для нардепа Дубинского меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.