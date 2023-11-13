"Не 27 членов ЕС, а меньше стран": глава МИД Литвы рассказал о варианте с военной помощью ЕС Украине

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Европейском Союзе высказывалось предложение о продолжении предоставления военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF) меньшей группой стран, чем все 27 членов ЕС, сообщил журналистам в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Брюсселе, где на заседание собирались главы МИД стран ЕС, передает УНН.

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"Высказывались некоторые предложения о том, чтобы страны, которые не хотят в этом участвовать, могли бы в этом не участвовать. Это означает, что... моя страна и другие страны, которые будут участвовать, возьмут на свои плечи большую нагрузку. Литва с тем, что имеем, мы готовы это сделать... Это будет не 27 членов, а меньшая группа стран", - сказал Ландсбергис перед заседанием в ответ на вопрос о перспективах EPF.

Дополнение

Как стало известно, пакет военной помощи Украине на 500 млн евро от ЕС на фоне очередной встречи министров иностранных дел стран блока все еще заблокирован.

Венгрия заявила, что будет блокировать выплату очередного транша военной помощи Украине в рамках EPF до тех пор, пока Киев не предоставит "гарантий" того, что банк OTP или другие венгерские компании не попадут в черный список "международных спонсоров войны".