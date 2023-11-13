На Полтавщине вспышка африканской чумы свиней: в трех громадах объявили карантин

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На Полтавщине обнаружили африканскую чуму свиней, поэтому карантин объявили на территориях Опошнянской, Градижской и Хорольской громад. Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

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«Определили зоны защиты в радиусе 3 км. В них вошли села Лазьки, Мозолиевка, Ялосовецкое, Роплянское, Павленки. Здесь государственные ветврачи и представители органов местного самоуправления обходят домовладения, учитывают свиней, которых в дальнейшем надо сдать на убой», - написал он.

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Зоны надзора ввели также в селах Батьки, Безруки, Глинское, Пронозовка, Васьковка, Кагамлык, Кирияковка, Вишенки, Пелеховщина, Петрашовка, Броварки, Шушваловка, Костюки, Демина Балка, Вербино, Новоивановка, Бариловщина, Лагодовка, Красное, Бригадировка, Николаевка, Кулики, Трубайцы. В этих населенных пунктах ветврачи проводят учет животных и осуществляют надзор за их клиническим состоянием.

Он также напомнил правила, которые помогут не допустить заражения свиней опасной болезнью. Главные среди них: покупать животных у проверенных продавцов с необходимыми документами, не допускать контакта своих животных с посторонними, не кормить пищевыми отходами без термической обработки, обязательно проводить ветеринарный осмотр, вакцинацию и необходимые обработки.

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