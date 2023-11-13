Цены на газ в Европе падают на фоне ослабления беспокойства относительно добычи в Израиле

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Европейские фьючерсы на природный газ падают, поскольку опасения по поводу добычи топлива в Израиле ослабли, а прогнозы указывали на мягкую погоду в течение недели, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Базовые контракты упали после потери 3% на прошлой неделе. В выходные Израиль приказал Chevron возобновить добычу на своем главном месторождении Тамару, которое было закрыто в прошлом месяце после атаки боевиков ХАМАС 7 октября. В результате поставки в соседний Египет были остановлены, что ограничило его возможности поставлять сжиженный природный газ в Европу.

На этой неделе в некоторых частях Европы ожидается ветреная погода и температура выше сезонной нормы, что также повлияет на цены. Ветровые электростанции покрыли более 50% энергетического баланса Великобритании рано утром в понедельник, при этом для Ирландии и Великобритании были объявлены погодные предупреждения, поскольку недавно названный шторм "Деби" разворачивается в этом районе.

Несмотря на то, что накануне зимы континент находится в относительно стабильном состоянии (хранилища газа заполнены более чем на 99%), указывает издание, он остается уязвимым к перебоям в поставках и неопределенным перспективам спроса. Европа все еще работает над обеспечением своей энергетической безопасности после того, как в прошлом году россия сократила поставки газа по трубопроводам, что привело к рекордному росту цен.

Ожидается, что европейские цены на газ будут относительно стабильными до 2024 года.

В настоящее время аналитики Goldman Sachs Group ожидают, что европейские цены на газ останутся «без изменений» в ближайшие несколько месяцев. Но «перебои в поставках, холодная зима и снижение охраны окружающей среды являются рисками для нашего прогноза», говорится в заметке исследователей под руководством Саманты Дарт.

Хотя промышленное использование газа в 2023 году, как указано, оставалось незначительным, по сравнению с предыдущим годом в секторе наблюдается некоторый рост потребления, и, по мнению аналитиков Goldman, эта тенденция, как ожидается, усилится в четвертом квартале. По их словам, в случае перебоев в поставках цены на газ могут вырасти до уровня, стимулирующего переход на мазут или дистилляты, что может произойти, если они достигнут уровня от 60 до 90 евро за мегаватт-час.

К 9:04 утра в Амстердаме газ на ближайший месяц, европейский стандарт, торговался на 1,8% ниже по цене 45,81 евро за мегаватт-час. Эквивалентный контракт в Великобритании снизился в цене на 1,7%.

Дополнение

Как отмечали в Минэнерго, удалось привлечь международных трейдеров к хранению газа в украинских газовых хранилищах.