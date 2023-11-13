"Мошенничество и связи с беглецами в россию": эксперт – о деятельности "влиятельного" иранца Али Резазаде в Украине

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко утверждает, что иранский гражданин Али Реза Резазаде использует Украину в своих полезных целях и убегает от ответственности за многочисленные аферы. Об этом Гаврилечко пишет на своей Facebook-странице, передает УНН со ссылкой на "ДС".

Детали

Так, Гаврилечко озаглавил свой пост "Иранский авантюрист в кулуарах украинской власти – кто такой Али Реза Резазаде?"

"Чем ближе к выборам в США, тем больше "приветов из прошлого" возрождается в отечественной внутренней и внешней политике. В частности, один из известных "детей лейтенанта Шмидта", то есть "племянников иранского шаха" — Али Реза Резазаде, деятельность которого еще до войны достаточно тщательно освещалась в СМИ. В свое время он представлялся даже "советником Трампа", однако сам Трамп, скорее всего, об этом и не догадывался, да и на сайте Белого Дома об этом тоже ничего нет", — пишет эксперт.

По словам Гаврилечко, в Украине Али Реза Резазаде осел еще в начале девяностых.

"И почти сразу попал в орбиту украинских чиновников. Сначала женился на дочери тогдашнего заместителя министра внутренних дел Алексея Чистякова. Его фамилию уже все подзабыли, но это – один из ближайших соратников Виталия Захарченко, убийцы Майдана и человека Януковича. А дальше построил крепкие связи с политиками и чиновниками. Именно благодаря этому уже много лет Резазаде, не привлекая к себе особого внимания, безнаказанно прокручивает любые схемы", — пишет аналитик.

Гаврилечко добавляет, что для публики "герой" поста – вице-президент Национального иранского Конгресса.

"Но эта организация – похоже настоящий мыльный пузырь, созданный исключительно для прикрытия деятельности одного публичного лица. На самом же деле Резазаде уже давно разоблачили иностранные СМИ. Статью о нем выпустили американские издания после того, как иранец пытался обмануть тамошних политиков. Себя он называл и правозащитником, и политиком, и инвестором, и даже наследником иранского престола", — пишет автор сообщения.

Но, добавляет Гаврилечко, "аферы этого "инвестора" и "наследника" все же не остались незамеченными"

"Чтобы понять стиль и масштаб этого деятеля – пример, который тоже успел попасть в СМИ. Это история о том, как Резазаде пообещал украинскому нардепу Карпунцову познакомить его с Генпрокурором США. Взял деньги за услуги, даже организовал поездку в Штаты. На этом и все – никакого знакомства, конечно, не было", — пишет аналитик "Украинской фабики мысли".

"Такой способ заработков, как пишут СМИ, – один из самых любимых у Резазаде. Быть посредником, притворяться выгодным переговорщиком, предлагать свои услуги для налаживания связей между людьми, навязывать помощь в примирении. И все это за большие деньги. Очевидный вопрос" – а кому вообще такое может быть интересно из влиятельных и адекватных людей?", — задает вопрос Гаврилечко.

Он добавляет, что "за годы в Украине иранец не только вошел в семью к бывшему главе МВД, но и завел множество полезных знакомств".

Одно из таких "знакомств", по словам Гаврилечко, – генерал Василий Грицак, возглавлявший Службу безопасности Украины с 2015 по 2019 год.

Василий Грицак и Али Реза Резазаде

Эксперт добавляет, что, вероятно, именно благодаря Грицаку Резазаде получил личную охрану из бойцов "Альфы", стал называть себя полковником-разведчиком и "параллельно прокручивать сделки с землей под Киевом на миллионы долларов".

Гаврилечко добавляет, что "более двадцати лет украинские власти будто бы не видят деятельности афериста".

Резазаде, пишет автор сообщения, "свободно чувствует себя" в Киеве, и "продолжает реализацию своих схем".

"Ничего не изменилось для Али Реза Резазаде даже после начала войны с РФ и полномасштабного вторжения. И это несмотря на то, что он имеет устойчивые, налаженные связи с бывшими украинскими силовиками-беглецами… Вот незаурядные способности у человека оставаться "ценным кадром " при любых условиях. Может, Украине уже стоит понять, что не все иностранцы — "советники Трампа", "племянники иранского шаха" или "иностранные инвесторы", — пишет Гаврилечко.

"И то, что было нормой для середины 90-х годов прошлого столетия — в 20-е текущего года, особенно сейчас, когда идет война — недопустимо!", — резюмирует он.

Эксперт также поделился в комментариях к своему сообщению ссылкой на журналистские расследования о деятельности Резазаде в Украине.