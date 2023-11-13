Новым спикером польского Сейма стал представитель оппозиции Шимон Головня

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Лидера "Польши 2050" Шимона Головню избрали маршалом Сейма. Его кандидатуру поддержали 265 депутатов оппозиционных партий, которые объединились в коалицию. Об этом пишет Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

На первом после парламентских выборов заседании Сейма депутаты выбрали спикера – им стал Шимон Головня, представитель правоцентристской партии «Польши 2050», которая участвовала в выборах в составе коалиции «Третий путь».

Он будет спикером Сейма в течение двух лет. В рамках коалиционного соглашения стороны договорились, что с 13 ноября 2025 года эту функцию возьмет на себя представитель левых - Влодзимеж Чарзастый. Он будет спикером Сейма до конца срока.

Шимон Головня был одним из двух кандидатов на должность спикера. Вторым кандидатом на должность была кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Эльжбета Витек. Кандидатуру Шимона Головни поддержали 265 депутатов, а за Эльжбету Витек проголосовали 193 депутата.

Головня начал политическую карьеру в 2019 году, когда принял участие в выборах президента как беспартийный кандидат и получил третий результат. За него тогда проголосовали почти 14% избирателей. До того он был журналистом и телеведущим, выпустил также более 20 книг. Руководил благотворительными фондами, которые поддерживают жителей стран Африки, Азии и Европы.

На последних парламентских выборах Шимон Головня стал депутатом Сейма, победив в борьбе в округе на востоке Польши, куда входят города Белосток, Ломжа и Сувалки.

Реакция Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсети Х поздравил Шимона Головню с избранием на должность и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество для победы над россией.

«Искренне поздравляю Шимона Головню с избранием на должность Маршалка Сейма Польши, которая является для нас надежным союзником в борьбе с российским агрессором. Убежден, что Украина и Польша и в дальнейшем будут идти по пути к общей победе и построению светлого будущего в Европе», - написал Руслан Стефанчук.

Контекст

После парламентских выборов меняется также конфигурация правительства Польши. Нынешний премьер-министр Матеуш Моравецкий уже сложил полномочия, но по поручению президента Анджея Дуды выполняет миссию по формированию нового правительства. Сам Анджей Дуда, который на выборах поддерживал партию Моравецкого «Право и справедливость», также выступил на заседании Сейма. В выступлении Дуда заявил, что без колебаний будет пользоваться правом вето, если будет считать это нужным.

Напомним

15 октября в Польше состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия «Право и справедливость», однако политсила получила 194 мандата и этого недостаточно, чтобы создать парламентское большинство и сформировать правительство. После выборов лидеры оппозиционные партий «Гражданская платформа», «Польша 2050», Польская крестьянская партия и партия левых подписали коалиционное соглашение. Таким образом они получили парламентское большинство в 248 голосов из 460. Ожидается, что они воспользуются преимуществом во время выборов нового премьер-министра и им станет лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск.

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