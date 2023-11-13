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Новым спикером польского Сейма стал представитель оппозиции Шимон Головня

Новым спикером польского Сейма стал представитель оппозиции Шимон Головня

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Лидера "Польши 2050" Шимона Головню избрали маршалом Сейма. Его кандидатуру поддержали 265 депутатов оппозиционных партий, которые объединились в коалицию. Об этом пишет Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

На первом после парламентских выборов заседании Сейма депутаты выбрали спикера – им стал Шимон Головня, представитель правоцентристской партии «Польши 2050», которая участвовала в выборах в составе коалиции «Третий путь».

Он будет спикером Сейма в течение двух лет. В рамках коалиционного соглашения стороны договорились, что с 13 ноября 2025 года эту функцию возьмет на себя представитель левых - Влодзимеж Чарзастый. Он будет спикером Сейма до конца срока.

Шимон Головня был одним из двух кандидатов на должность спикера. Вторым кандидатом на должность была кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Эльжбета Витек. Кандидатуру Шимона Головни поддержали 265 депутатов, а за Эльжбету Витек проголосовали 193 депутата.

Головня начал политическую карьеру в 2019 году, когда принял участие в выборах президента как беспартийный кандидат и получил третий результат. За него тогда проголосовали почти 14% избирателей. До того он был журналистом и телеведущим, выпустил также более 20 книг. Руководил благотворительными фондами, которые поддерживают жителей стран Африки, Азии и Европы.

На последних парламентских выборах Шимон Головня стал депутатом Сейма, победив в борьбе в округе на востоке Польши, куда входят города Белосток, Ломжа и Сувалки.

Реакция Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсети Х поздравил Шимона Головню с избранием на должность и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество для победы над россией.

«Искренне поздравляю Шимона Головню с избранием на должность Маршалка Сейма Польши, которая является для нас надежным союзником в борьбе с российским агрессором. Убежден, что Украина и Польша и в дальнейшем будут идти по пути к общей победе и построению светлого будущего в Европе», - написал Руслан Стефанчук.

Контекст

После парламентских выборов меняется также конфигурация правительства Польши. Нынешний премьер-министр Матеуш Моравецкий уже сложил полномочия, но по поручению президента Анджея Дуды выполняет миссию по формированию нового правительства. Сам Анджей Дуда, который на выборах поддерживал партию Моравецкого «Право и справедливость», также выступил на заседании Сейма. В выступлении Дуда заявил, что без колебаний будет пользоваться правом вето, если будет считать это нужным.

Напомним

15 октября в Польше состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия «Право и справедливость», однако политсила получила 194 мандата и этого недостаточно, чтобы создать парламентское большинство и сформировать правительство. После выборов лидеры оппозиционные партий «Гражданская платформа», «Польша 2050», Польская крестьянская партия и партия левых подписали коалиционное соглашение. Таким образом они получили парламентское большинство в 248 голосов из 460. Ожидается, что они воспользуются преимуществом во время выборов нового премьер-министра и им станет лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск.

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Источник: УНН
Теги: Польша
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