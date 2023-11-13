В Индии застряли сорок человек, которые строили горный тоннель в Гималаях

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Индийские чиновники заявили, что до вторника 14 ноября надеются освободить 40 рабочих, которые застряли в разрушенном тоннеле в гималайском штате Уттаракханд. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

“Спасательные службы убирают обломки, и вскоре мы выведем всех рабочих”, — сказал Reuters начальник полиции штата Ашок Кумар.

Детали

По словам Кумара, спасателям удалось установить связь с заблокированными в шахте людьми. Они могут общаться по рации, доставлять кислород через компрессионную трубу и поставлять пищу.

Начальник полиции также отметил, что застрявшим рабочим достаточно места, чтобы передвигаться внутри тоннеля.

Сейчас экскаваторы и другая тяжелая техника прорывают обломки, чтобы проложить путь к рабочим и подготовить им путь для эвакуации.

По данным тамошнего чиновника Девендра Сингх Патвала, чтобы освободить людей, оказавшихся в ловушке гор из столицы региона должны доставить стальную трубу диаметром 900 мм (35,4 дюйма) и длиной около 60-70 м (65,6-76,6 ярдов)

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Контекст

Штат Уттаракханд, где сейчас в горном туннеле заблокированы работники, расположен на севере Индии. Этот регион подвержен оползням, землетрясениям и наводнениям.

Туннель, который строился на национальном шоссе —, является частью индуистского паломнического маршрута. Он обрушился около 5:30 утра в воскресенье (24:00 GMT в субботу), говорится в заявлении местной администрации.

По данным СМИ, рабочие как раз заканчивали финальный 400-метровый отрезок проектного тоннеля длиной 4 км (2,5 мили), когда на место упал мусор.

В то же время со слов индийских правоохранителей точная причина аварии пока не установлена.

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Дополнительно

Паломнический маршрут Чар Дхам является одним из самых амбициозных проектов правительства премьер’премьер-министра Нарендры Моди. Его цель - соединить четыре важных индуистских места паломничества Северной Индии через 889 км двухполосной дороги, которая до сих пор строится. Стоимость этого проекта оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

Но некоторые работы были остановлены местными властями после того, как сотни домов были повреждены проседанием вдоль маршрутов, в том числе в Уттаракханде, причем геологи, жители и чиновники обвиняют быстрое строительство в геологически нестабильных горах.