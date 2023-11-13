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россияне обстреляли Днепропетровскую область: один человек ранен

россияне обстреляли Днепропетровскую область: один человек ранен

КИЕВ. 13 ноября. УНН. российские оккупанты днем открыли огонь по Днепропетровщине, в результате чего ранен по меньшей мере один человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

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“Обстреляли сам Никополь и Покровскую сельскую громаду из тяжелой артиллерии. По районному центру попали еще и дроном-камикадзе. Ранен 42-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести”, — говорится в посте.

Дополнение

Вместе с тем в результате обстрелов повреждено коммунальное предприятие и инфраструктурный объект. Повреждены 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки и 2 гаража. Также известно о побитом газопроводе и линии электропередач.

Напомним

Сегодня силы Противовоздушной обороны уничтожили пять российских разведывательных БПЛА – четыре на Херсонщине и один – на Николаевщине.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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