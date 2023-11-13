Военный рекрутинг в Украине: в Минобороны сделали первый шаг

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В рамках старта проекта рекрутинга в ВСУ, Министерство обороны Украины начало подписание соглашений с рекрутинговыми компаниями. Сейчас договор подписан с Lobby X - украинской платформой по трудоустройству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Цитата

«Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в Вооруженные Силы Украины. Соответствующий договор подписали заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно», - говорится в сообщении.

Детали

Как отметила заместитель Министра обороны, проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его/ее гражданский опыт будет наиболее полезным. В рамках проекта, по словам Калмыковой, предполагается подписание соглашений с рекрутинговыми компаниями, это будет осуществляться в ближайшее время.

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Глава организации Lobby X Владислав Грезев отметил, что компания имеет большой опыт в поиске кадров для Вооруженных Сил Украины.

«Армии нужны люди разных профессий — от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать ту работу, которую мы проводили», — сказал руководитель Lobby X.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет — как во время действия военного положения, так и в мирное время. В частности, в Украине предполагается действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом.