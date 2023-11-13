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Пограничники разоблачили организатора незаконного выезда мужчин через систему "Шлях"

Пограничники разоблачили организатора незаконного выезда мужчин через систему "Шлях"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Государственная пограничная служба сообщила о разоблачении организации, которая осуществляла незаконный трансфер за границу, в частности предлагая эту услугу мужчинам-украинцам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Цитата

“Путь” бывает тернистым: пограничники разоблачили организатора незаконной схемы. Поиск “клиентов” и незаконный трансфер за границу — услуги, которые предлагали мужчинам-украинцам руководитель одного из предприятий, занимающегося международными перевозками, вместе с сообщниками“, — говорится в сообщении ГПСУ.

Детали

Утверждается, что лица заключали с псевдоводителями фиктивные договоры о трудоустройстве, а дальше сведения вносились в систему “Шлях”, что позволяло “клиентам” пересекать границу. Оценивали дельцы свой труд в $5000-7000 с желающего.

Пограничники-оперативники совместно с другими правоохранителями разоблачили “схему” бизнеса предпринимателя, организатор был задержан, — сейчас он под стражей, а его помощникам объявлено о подозрении. Досудебное расследование продолжается, сообщают в ГПСУ.

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Напомним

Работники Пограничной службы Польши задержали гражданина Украины, который незаконным путем переправлял мигрантов и угрожал пограничникам ножом.

Источник: УНН
Теги: граница, пограничники, задержание, Госпогранслужба, уклонение, въезд
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