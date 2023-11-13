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В Киеве временно приостановили движение фуникулера

В Киеве временно приостановили движение фуникулера

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня временно приостановили движение Киевского фуникулера, по техническим причинам. Об этом сообщил Киевпастранс в своем telegram-канале, передает УНН.

Цитата

«Движение фуникулера приостановлено по техническим причинам», - говорится в сообщении.

Напомним

Последний раз работу фуникулера в столице временно останавливали 8 ноября. 

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Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, фуникулер
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