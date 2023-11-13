Новости: Киев
13 ноября 2023, 19:07 • Анна Онищенко • 7800
В Киеве временно приостановили движение фуникулера
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня временно приостановили движение Киевского фуникулера, по техническим причинам. Об этом сообщил Киевпастранс в своем telegram-канале, передает УНН.
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«Движение фуникулера приостановлено по техническим причинам», - говорится в сообщении.
Напомним
Последний раз работу фуникулера в столице временно останавливали 8 ноября.
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Источник: УНН
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