В Киеве временно приостановили движение фуникулера

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня временно приостановили движение Киевского фуникулера, по техническим причинам. Об этом сообщил Киевпастранс в своем telegram-канале, передает УНН.

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«Движение фуникулера приостановлено по техническим причинам», - говорится в сообщении.

Напомним

Последний раз работу фуникулера в столице временно останавливали 8 ноября.

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