Массированный обстрел центра Херсона: количество пострадавших возросло до 10

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате сегодняшнего массированного обстрела Херсонщины известно о двух погибших и десяти раненых. Уточненную информацию сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Цитата

«Этими ударами россияне оборвали жизни двух человек. По уточненной информации, еще десять – ранены», - говорится в сообщении.

Детали

Сегодня днем армия рф из ствольной и реактивной артиллерии нанесла массированный удар по центральной части Херсона.

В результате обстрела погибли 45-летний мужчина и 62-летняя женщина, которые в момент обстрела находились на улице. Кроме этого известно еще о 10 пострадавших людях.

44-летняя женщина и 47-летний мужчина получили легкие травмы. У 57-летней женщины – острая реакция на стресс и ожог спины.

Кроме этого в результате удара по больнице пострадали двое медработниц, 24 и 41 год, а также 81-летний пациент медучреждения. У всех – минно-взрывные травмы.

Уничтожено или повреждено восемь автомобилей, среди них одна “скорая”, административное здание, больница и по меньшей мере пятнадцать домов.

Дополнение

Также россияне сегодня обстреляли из артиллерии автомобиль в пригороде Херсона. В результате машина загорелась и ранения получил двухмесячный ребенок. Его мама в тяжелом состоянии находится в больнице.

Напомним

Стало известно, что под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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