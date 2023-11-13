Беременные украинки сами будут выбирать время декретного отпуска — МОЗ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Отныне беременные женщины по собственному желанию могут начать декретный отпуск позже 30 недели беременности. Для этого достаточно подать заявление врачу, который ведет беременность. Соответствующий закон приняла Верховная рада, и он уже вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, пишет УНН.

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“Недавно Верховной Радой был принят Закон, согласно которому беременная женщина имеет право начать декретный отпуск позже. Сейчас он будет реализовываться на практике в соответствии с изданным приказом Минздрава, который прошел государственную регистрацию и вступил в силу”, — рассказали в Министерстве охраны здоровья.

Детали

Приказ МОЗ Украины № 1810 “Об утверждении Изменений в Порядок формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения’” был подан на рассмотрение 18 октября.

Согласно этому документу беременная женщина по собственному желанию имеет возможность после 30 недели беременности определить дату начала отпуска в связи с беременностью и родами. Если она хочет начать отпуск с 30 недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно — по умолчанию медицинское заключение временной нетрудоспособности будет сформировано с 30 недели беременности.

Однако, если женщина хочет продолжать работать и после 30-й недели — она должна обратиться к врачу, который ведет ее беременность, после начала 30 недели беременности и подать заявление о том, с какой даты должен быть сформирован МВТН.

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Если у нее роды произойдут до указанной в заявлении даты, МВТН будет сформирован с даты родов. Такой процесс не будет влиять на общую продолжительность МВТН и отпуска соответственно. Что, в свою очередь, не будет приводить к уменьшению размера пособия по беременности и родам.

Поэтому, женщина может продолжить работать, а начало дородового отпуска перенести на более удобный для нее период. Именно тогда и будет сформировано медицинское заключение о временной нетрудоспособности и, соответственно, будут начисляться социальные выплаты.

Теперь часть дородового отпуска женщина сможет перенести на послеродовой период, чего раньше сделать без потери средств было невозможно.

Ведь раньше, если женщина принимала решение работать после 30 недели беременности, количество дней отпуска в связи с беременностью и родами уменьшалось пропорционально количеству дней, которые она продолжала работать. Соответственно уменьшался и размер пособия по беременности и родам, поскольку он обусловлен фактической продолжительностью отпуска.