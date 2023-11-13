В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мощный взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

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"В Мелитополе громко. Только что раздался мощный взрыв. Что творится у оккупантов, выясняем", - сообщил Федоров в Telegram.

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По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова оккупанты используют жителей ВОТ, как живой щит.

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