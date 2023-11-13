Боррель анонсировал в декабре миссию в Киев с предложениями по безопасности от ЕС

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Европейский Союз в декабре отправит в Киев миссию с предложением обязательств по безопасности для Украины от ЕС. Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран блока в понедельник, передает УНН.

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"Вы знаете, что европейские лидеры на последнем заседании Евросовета поручили мне выработать обязательства по безопасности со стороны ЕС для Украины. Мы работаем над этим со странами-членами. В начале месяца я отправлю миссию в Украину для обсуждения нашего предложения с украинцами", - сказал Боррель.

По его словам, если бы он "мог поехать", то "был бы очень рад поехать".

"Но в любом случае мой заместитель по вопросам безопасности и обороны поедет в Украину, чтобы представить предложения, которые страны-члены все еще обсуждают. Это, безусловно, будет включать предлагаемый специальный конверт Европейского фонда мира (EPF). И это будет представлено Евросовету до конца года в декабре", - отметил глава дипломатии ЕС.

Ранее

Лидеры ЕС по итогам саммита в октябре призвали главу дипломатии ЕС провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств блока по безопасности и доложить об этом Евросовету в декабре.