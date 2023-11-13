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Есть угроза применения авиационного вооружения на Запорожье - ОВА

Есть угроза применения авиационного вооружения на Запорожье - ОВА

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Запорожской области объявлена воздушная тревога, и есть угроза применения россией авиационного вооружения. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.

Цитата

«Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области», - написал Малашко.

Детали

Согласно данным Малашко, воздушную тревогу в регионе объявили в 19:34. Она продолжается до сих пор.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область
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