КИЕВ. 13 ноября. УНН. АО “Закарпатгаз” перешло под контроль государства. Эту информацию подтверждает Нафтогаз и Правительственный портал, пишет УНН.

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“АО „Закарпатгаз“ перешло под контроль государства. Это 19-е газораспределительное предприятие, интегрированное в Группу Нафтогаз с начала года. Для жителей Закарпатья тарифы, лицевые счета и реквизиты для оплаты остаются неизменными”, — заявили в пресс-службе Нафтогаза.

“Возвращение государству контроля над газораспределительными сетями — вопрос национальной безопасности. Государство должно обеспечить гражданам бесперебойное газоснабжение, особенно во время войны, когда вызовы усиливаются. К тому же процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов, которая состоялась более 10 лет назад”, — отметил Министр энергетики Герман Галущенко.

Детали

В Минэнерго подчеркнули, что возвращение газораспределительной инфраструктуры под контроль государства является частью реализации реформы по деолигархизации Украины, начатой Президентом Владимиром Зеленским.

Старт соответствующему процессу начался в ноябре 2022 года. Тогда Правительство по предложению Министра энергетики Германа Галущенко приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации газораспределительных сетей государственной формы собственности, что и запустило процесс возвращения государственного имущества под контроль государства.

В министерстве отметили, что отныне государство будет распределять газ для 278 тысяч частных домов и более 4 тысяч юридических потребителей в Закарпатской области.

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Дополнительно

Компания АО “Закарпатгаз” обслуживает 278 тысяч домохозяйств, а также более 4 тысяч юридических лиц.

В пресс-службе “Нафтогаза” уверяют, что для жителей Закарпатья тарифы, лицевые счета и реквизиты для оплаты останутся после перехода неизменными. Кроме того, они готовы предоставить своим клиентам раз’разъяснения, по распределению и потреблению газа в контакт-центре по номерам:

• 066-300-2-888

• 098-300-2-888

• 093-300-2-888

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Напомним

В октябре под контроль государства были переданы АО “Волыньгаз” и АО “Черниговгаз”.