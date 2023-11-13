НБУ планирует редизайн монет номиналом 1 и 2 гривны

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Национальный банк Украины планирует провести редизайн монет номиналом 1 и 2 гривны, чтобы сделать их менее похожими. Об этом в интервью изданию The Page заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, передает УНН.

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“В 2021 году НБУ откликнулся на такие жалобы украинцев, мы начали готовиться к изменениям: сформировали рабочую группу, провели фокус-группы, начали обсуждение возможных изменений дизайна одной из этих монет. Из-за полномасштабной войны в феврале прошлого года эту работу поставили на паузу, но после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к ней”, — заявил Шабан.

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По его словам, обновление дизайна банкнотно-монетного ряда – это постоянный процесс для всех центральных банков, и НБУ в этом вопросе – не исключение.

Замглавы НБУ убежден, что для защищенности наличности такие изменения должны проводиться в среднем раз в десять лет.

“Добавлю, что, по нашему мнению, будущие изменения дизайна должны проводиться в диалоге с гражданским обществом”, — подчеркнул Алексей Шабан.

Напомним

К годовщине освобождения Херсонщины с 10 ноября Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Антоновский мост".

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