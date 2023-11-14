14 ноября: Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, День борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом. Событие было основано в 1991 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации, пишет УНН.

Дата выбрана в честь дня рождения канадского врача и ученого Фредерика Бантинга, совершившим революцию в лечении сахарного диабета, который на то время считался фактически смертельной болезнью, ведь лекарств от нее не существовало.

Фредерик Бантинг вместе с своим коллегой Чарльзом Бестом провели курс инъекций инсулином 14-летнему парню больному сахарным диабетом. Это позволило стабилизировать состояние подростка и вернуть его к нормальной жизни.

В 1923 году Бантинг за свое изобретение получил Нобелевскую премию по медицине.

В 1979 году удалось синтезировать инсулин, что также положительно повлияло на борьбу с этой болезнью.

По данным ученых, смертность от сахарного диабета превышает смертность от ВИЧ-СПИДа или туберкулеза.

Каждые 15 лет количество больных сахарным диабетом в всем мире возрастает вдвое.

В Украине сахарным диабетом болеют около 1,3 миллиона человек.

С 2019 года по инициативе ЮНЕСКО 14 ноября отмечается Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.

Целью сегодняшнего события является привлечение неравнодушных людей к борьбе с незаконным оборотом предметов, имеющих историко-культурную ценность, артефактов, произведений искусства, перекрытие каналов сбыта культурных ценностей, противодействия разграблению музеев и т.д.

Сегодняшнее событие является более чем актуальным для Украины, ведь россияне массово вывозят культурные ценности с временно оккупированных украинских территорий.

Российские мародеры, как минимум, разграбили или уничтожили около 30-ти музеев. По оценкам ученых за время оккупации Херсона россияне вывезли из города более 15 тысяч предметов искусства и объектов исторического наследия.

Также 14 ноября в многих странах мира по случаю международного профессионального праздника чествуют врачей-логопедов.

Логопедия — это целая наука, которая изучает механизмы, причины, симптомы, структуру нарушений речи и систему воздействия по коррекции речевой деятельности. Как отдельное направление в медицине логопедия начала формироваться в ХѴІІ веке.

Еще сегодня можно отметить День операционной медицинской сестры

Событие было основано в американском штате Айова в 1989 году. Впоследствии приобрело популярность на всей территории США и в многих странах мира.

По церковному календарю 14 ноября День памяти апостола Филиппа.

После воскресения Христа Филипп проповедовал в Скифии и Фригии. Имел дар исцеления и творил чудеса. Считается, что Филипп воскресил мертвого младенца, а также спас жизнь жене проконсула Анфипата, которую укусила ядовитая змея.

По приказу проконсула Филиппа убили. По одной версии, его распяли’вниз головой, по другой — Филипп заживо сгорел в подожженном доме.

Именины сегодня празднуют Филипп, Михаил, Николай, Григорий, Сергей, Петр, Анна.