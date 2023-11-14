14 ноября: Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, День борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом. Событие было основано в 1991 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации, пишет УНН.
Дата выбрана в честь дня рождения канадского врача и ученого Фредерика Бантинга, совершившим революцию в лечении сахарного диабета, который на то время считался фактически смертельной болезнью, ведь лекарств от нее не существовало.
Фредерик Бантинг вместе с своим коллегой Чарльзом Бестом провели курс инъекций инсулином 14-летнему парню больному сахарным диабетом. Это позволило стабилизировать состояние подростка и вернуть его к нормальной жизни.
В 1923 году Бантинг за свое изобретение получил Нобелевскую премию по медицине.
В 1979 году удалось синтезировать инсулин, что также положительно повлияло на борьбу с этой болезнью.
По данным ученых, смертность от сахарного диабета превышает смертность от ВИЧ-СПИДа или туберкулеза.
Каждые 15 лет количество больных сахарным диабетом в всем мире возрастает вдвое.
В Украине сахарным диабетом болеют около 1,3 миллиона человек.
С 2019 года по инициативе ЮНЕСКО 14 ноября отмечается Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.
Целью сегодняшнего события является привлечение неравнодушных людей к борьбе с незаконным оборотом предметов, имеющих историко-культурную ценность, артефактов, произведений искусства, перекрытие каналов сбыта культурных ценностей, противодействия разграблению музеев и т.д.
Сегодняшнее событие является более чем актуальным для Украины, ведь россияне массово вывозят культурные ценности с временно оккупированных украинских территорий.
Российские мародеры, как минимум, разграбили или уничтожили около 30-ти музеев. По оценкам ученых за время оккупации Херсона россияне вывезли из города более 15 тысяч предметов искусства и объектов исторического наследия.
Также 14 ноября в многих странах мира по случаю международного профессионального праздника чествуют врачей-логопедов.
Логопедия — это целая наука, которая изучает механизмы, причины, симптомы, структуру нарушений речи и систему воздействия по коррекции речевой деятельности. Как отдельное направление в медицине логопедия начала формироваться в ХѴІІ веке.
Еще сегодня можно отметить День операционной медицинской сестры
Событие было основано в американском штате Айова в 1989 году. Впоследствии приобрело популярность на всей территории США и в многих странах мира.
По церковному календарю 14 ноября День памяти апостола Филиппа.
После воскресения Христа Филипп проповедовал в Скифии и Фригии. Имел дар исцеления и творил чудеса. Считается, что Филипп воскресил мертвого младенца, а также спас жизнь жене проконсула Анфипата, которую укусила ядовитая змея.
По приказу проконсула Филиппа убили. По одной версии, его распяли’вниз головой, по другой — Филипп заживо сгорел в подожженном доме.
Именины сегодня празднуют Филипп, Михаил, Николай, Григорий, Сергей, Петр, Анна.