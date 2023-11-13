Война дронов: Клименко показал, как работает аэроразведка Нацгвардии
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Аэроразведчики из 27-й Печерской бригады Национальной гвардии удачно отработали на прошлой неделе на восточном и южном направлениях. Уничтожили немало техники российских захватчиков, в том числе и 152-мм самоходную гаубицу “Мста-С”. Кадры боевой работы украинских защитников показал глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
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“Продолжаем выбивать врага с нашей земли. Эффективно отработали в течение прошлой недели группы аэроразведки 27-й Печерской бригады Национальной гвардии на восточном и южном направлениях”, — сообщил Клименко.
Детали
По уточнению от Клименко, кроме 152-мм самоходной гаубицы “Мста-С”, бойцы из 27-й Печерской бригады Нацгвардии на указанных направлениях в течение недели также уничтожили:
• 5 танков,
• 9 единиц другой бронированной техники,
• 3 артиллерийские системы;
• 2 САУ;
• 12 единиц автомобильной техники врага,
• 3 полевых склада с боекомплектом.
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Напомним
Ранее УНН показал, как бойцы Нацгвардии из подразделения “Омега” уничтожают врага на Авдеевском направлении.