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Глава МИД Литвы заявляет, что 12 пакет санкций против рф достаточно амбициозный и это мешает его быстрому принятию

Глава МИД Литвы заявляет, что 12 пакет санкций против рф достаточно амбициозный и это мешает его быстрому принятию

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис утверждает, что 12-й пакет санкций Евросоюза, который готовится, против ооссии "достаточно амбициозный" и это затрудняет дискуссии, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Цитата

"Пока что пакет достаточно амбициозный, насколько мы видели пакет ранее, он включает как отдельные санкции, сектора, так и отдельные компании. Он охватывает ряд областей, и я как всегда рад, что Литва сделала большой вклад в подготовку этого пакета. Но поскольку он более амбициозный, чем предыдущие, поэтому и обсуждения более сложные", - сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Детали

По словам главы МИД Литвы, из-за того, что пакет касается многих направлений обсуждение санкций довольно непростое. Это основная причина того, что 12 санкционный пакет до сих пор «не на столе».

Однако Литва надеется, что он будет принят с сохранением нынешнего объема.

Также Ландсбергис заверил, что обсуждения санкций против москвы "прошли неплохо", однако сложно найти рациональные аргументы между странами с разными точками зрения.

Напомним

Сегодня стало известно, что представление 12-го пакета санкций ЕС против россии продолжает откладываться и ожидается позже на этой неделе. 

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Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Украина
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