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Украина провела переговоры Польшей для снятия блокады на границе: стали известны результаты

Украина провела переговоры Польшей для снятия блокады на границе: стали известны результаты

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина завершила сегодняшние переговоры с польской стороной по блокированию границы со стороны польских перевозчиков. Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, пишет УНН.

Цитата

«Эмоциональный день. Завершили длительные переговоры с польской стороной для разблокирования границы», - написал Сергей Деркач.

«Пытаемся искать компромиссы, чтобы увеличить пропускную способность и выполнять уже заключенные меморандумы, но это сложно», - добавил он.

Детали

Ключевое, что требуют протестующие - вернуться к системе разрешений на грузовые перевозки. По словам Деркача, подобные вопросы не обсуждаются на таких встречах. Также он отметил: «абсурдность требования в том, что польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС относительно разрешений» и отметил, что блокада границы нарушает ряд соглашений.

В конце концов на встрече украинская сторона предложила польским властям запустить полосы для пустых грузовиков на ПП «Угринов - Долгобычев» и «Грушев - Будомеж».

Напомним

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста возле пунктов пропуска на границе Польши и Украины. 

Уже 11 ноября Украина анонсировала на понедельник встречу для снятия блокады на границе с Польшей.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
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