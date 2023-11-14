В российском Подольске женщина пыталась сжечь военкомат

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В российском Подольске женщина метнула коктейль “Молотова” в военкомат. Таким образом она пыталась его сжечь. Её задержали. Об этом пишут росСМИ, передаёт УНН.

Детали

Согласно с данными росСМИ, около 7 часов вечера, 53-летняя женщина бросила в окно военного комиссариата бутылку с зажигательной смесью. Однако, сил ей хватило лишь чтобы разбить одно стекло в двойном окне. Женщину тут же задержали сотрудники военкомата.

Российские журналисты отмечают, что упомянутый военкомат в Подольске люди пытаются поджечь не впервые.

В частности, две попытки сжечь его было в августе текущего 2023-го года.

Первым это попытался сделать 22-летний сотрудник местного общепита, а после два пенсионера. В российских СМИ причиной поджога якобы было деньги, которые пенсионерам предложили мошенники.

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