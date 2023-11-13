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Планы на зимний период и насущные потребности ВСУ: Залужный поговорил с генералом США Чарльзом Брауном

Планы на зимний период и насущные потребности ВСУ: Залужный поговорил с генералом США Чарльзом Брауном

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска, передает УНН.

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"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая.

В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

С генералом Брауном также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПлА", - сообщил Залужный в Telegram.

Добавим

Кроме того, по словам Залужного, "обсудили вопросы подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений".

Главнокомандующий ВСУ "выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине в борьбе с российским агрессором".

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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