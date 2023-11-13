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ХАМАС потерял контроль над Газой: знаковое фото

ХАМАС потерял контроль над Газой: знаковое фото

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС потерял контроль над Газой, утверждая, что террористы бегут на юг Сектора Газа, а гражданские грабят пустые базы, передает УНН со ссылкой на Haaretz. 

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“Хамас не имеет силы, способной остановить ЦАХАЛ”, — сказал Галлант.

По его словам, “Хамас потерял контроль над Газой. Террористы убегают на юг, мирные жители грабят базы ХАМАС. Они не верят в правительство”.

Галлант добавил, что “в последние дни мы активизировали наши операции против туннелей (Хамас)”, добавив, что это “выведет террористов из туннелей, и оттуда их либо уничтожат, либо они безоговорочно сдадутся. Есть нет третьего варианта.

“Каждый день мы ликвидируем больше командиров ХАМАС, десятки, а иногда и сотни террористов, и армия действует в центре города Газа”, — сказал Галлант.

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Издание также обнародовало фото израильских военных у здания парламента ХАМАС в Газе.

Источник: УНН
Теги: Израиль, война
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