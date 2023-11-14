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Сумщина: россияне обстреляли восемь громад

Сумщина: россияне обстреляли восемь громад

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские военные обстреляли 8 общин Сумской области расположенные в приграничной зоне. Об этом сообщили в тамошней областной военной администрации, передает УНН.

Цитата

“В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 103 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Середино-Будская громады”, — уточнили в ОВА.

Детали

По уточнению от ОВА по Великописаревской громаде оккупанты сбросили с дронов два ВОГа. И в дополнение обстреляли общину еще и из артиллерии (прозвучало еще 8 взрывов).

По Шалыгинской, Краснопольской и Миропольской громадам враг бил из минометов. А против жителей Новослободской громады в дополнение к минометам россияне применили артиллерию.

От обстрелов из ствольной артиллерии страдали и жители Белополья. Там прозвучало 12 взрывов.

По Юнаковской громаде армейцы рф запустили 5 мин, а также осуществили обстрел из САУ (5 взрывов).

Не спокойно прошел понедельник и в Середино-Будской ОТГ. Там прозвучало 6 минометных взрывов, и 45 — от обстрелов из АГС.

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Напомним

Прошлой ночью россияне обстреляли Сумскую область из минометов. В Краснопольской громаде прозвучало 4 взрыва.

Источник: УНН
Теги: граница, война, война с Россией, Сумы и Сумская область, атака, обстрелы
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