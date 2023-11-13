Ситуация сложная, контролируемая: Залужный назвал три самых горячих направления на фронте

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, передает УНН.

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"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая", - сообщил Залужный.

По его словам, Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска.