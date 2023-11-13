Зеленский заслушал разведчиков: докладывали Буданов и Литвиненко

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады разведки, передает УНН.

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"Были сегодня и доклады разведки – руководителя ГУР Буданова и руководителя Службы внешней разведки Литвиненко. Спасибо обеим этим нашим структурам – каждому и каждой, кто в них служит, – и прежде всего за то, что Украина знает и будет знать, что готовит враг и как отвечать – правильно, мощно. Как на земле, так и в Черном море", - сообщил Зеленский в вечернем обращении.

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Ранее

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв 11 ноября 2023 года. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, ликвидированы по меньшей мере три офицера росгвардии.