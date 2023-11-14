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Армия дронов повредила более 200 единиц вражеской техники

Армия дронов повредила более 200 единиц вражеской техники

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Армия дронов за прошедшую неделю уничтожила или поразила 220 единиц вражеской техники. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Цитата

«Украинские воины продолжают демонстрировать топовые результаты демилитаризации врага по всей линии фронта. Среди уничтоженного — 39 танков, 57 пушек, 51 грузовик, 34 бронированные машины и много другой техники, которая успешно превращена в металлолом», - написал Михаил Федоров.

Детали

Михаил Федоров отмечает, что на каждую цифру из инфографики есть видео, подтверждающее поражение техники или позиций россиян.

Всего с 6 по 13 ноября операторами БПЛА было также поражено 307 опорных пунктов противника и ликвидировали 206 оккупантов.

Напомним

Недавно сообщалось, что с 30 октября по 6 ноября Армия дронов поразила рекордное количество опорных пунктов россиян. 

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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