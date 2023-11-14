Россияне выводят военные корабли с оккупированного Крыма в Новороссийск — “АТЕШ”

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские военные перебрасывают корабли черноморского флота из Крыма в порт рф в Новороссийске. Порты полуострова их вынудили покинуть удачные удары ВСУ. Об этом сообщают агенты партизанского движения “АТЕШ”, передаёт УНН.

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“В рядах противника настоящая паника. Противник догадывается, что грядут новые удары по их флоту и пытаются их спасти. Но у них не получится!”, — отмечают агенты “АТЕШ”.

Детали

Информацию о том, что оккупанты бегут из Крыма в Новороссийск Агенты “АТЕШ” получили от военных, которые служат в черноморском флоте вс рф.

Партизаны также утверждают, что им удалось зафиксировать переброску кораблей, войск и техники противника в порту “Кавказ”. Согласно их данным в дальнейшем это войска будут доставлены в Новороссийск.

“Это делается из-за успешных ракетных ударов украинских сил по флоту россиян”, — обьясняютпроисходящее агенты “АТЕШ”.

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Дополнительно

Два месяца назад, 13 сентября, были уничтожены большой десантный корабль “Минск” и подводная лодка “Ростов-на-Дону” в бухте Севастополя.