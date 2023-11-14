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Россияне выводят военные корабли с оккупированного Крыма в Новороссийск — “АТЕШ”

Россияне выводят военные корабли с оккупированного Крыма в Новороссийск — “АТЕШ”

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские военные перебрасывают корабли черноморского флота из Крыма в порт рф в Новороссийске. Порты полуострова их вынудили покинуть удачные удары ВСУ. Об этом сообщают агенты партизанского движения “АТЕШ”, передаёт УНН.

Цитата

“В рядах противника настоящая паника. Противник догадывается, что грядут новые удары по их флоту и пытаются их спасти. Но у них не получится!”, — отмечают агенты “АТЕШ”.

Детали

Информацию о том, что оккупанты бегут из Крыма в Новороссийск Агенты “АТЕШ” получили от военных, которые служат в черноморском флоте вс рф.

Партизаны также утверждают, что им удалось зафиксировать переброску кораблей, войск и техники противника в порту “Кавказ”. Согласно их данным в дальнейшем это войска будут доставлены в Новороссийск.

“Это делается из-за успешных ракетных ударов украинских сил по флоту россиян”, — обьясняютпроисходящее агенты “АТЕШ”.

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Дополнительно

Два месяца назад, 13 сентября, были уничтожены большой десантный корабль “Минск” и подводная лодка “Ростов-на-Дону” в бухте Севастополя.

Источник: УНН
Теги: войска РФ, Крым, оккупация, война, военные, война с Россией, военная техника, корабль, Черноморский флот РФ
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