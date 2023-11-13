Атаки рф на Херсонщину: в ОВА заявили, что за день пострадало 17 человек

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня из-за массированных обстрелов Херсонщины пострадали 17 человек. Об этом рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает УНН.

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«С утра и до вечера получаю сообщения о российских обстрелах Херсона и области. По состоянию на этот час – 17 пострадавших», - сказал председатель ОВА.

Детали

Самой молодой пострадавшей всего два месяца. Сейчас девочка находится в больнице с взрывной травмой головы средней степени тяжести. Во время удара россии по пригороду погиб ее 64-летний дедушка, а мама получила тяжелые травмы. За ее жизнь продолжают бороться врачи.

Чуть позже в тот же день террористы укрыли огнем центр Херсона. В результате обстрела погибли 45-летний мужчина и 62-летняя женщина, которые в момент обстрела находились на улице. Кроме этого известно еще о 10 пострадавших людях.

Еще два человека попали под обстрел в Бериславе.

Кроме этого российские войска сегодня обстреляли одну из больниц в Херсоне, уничтожили машину скорой медицинской помощи и другие автомобили.

Напомним

В результате обстрелов российских войск поселка Антоновка Херсонской области 12 ноября ранение получил водитель машины экстренной медицинской помощи.

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