Украина просит у США системы ПВО для защиты критической инфраструктуры и маршрутов "зернового коридора"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На днях украинская делегация от Офиса Президента посетила Вашингтон. Глава украинского ведомства Андрей Ермак в рамках этой поездки встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, поблагодарил американцев за предоставленное Украине оружие, и попросил дополнительные системы ПВО. В частности, он отметил важность защитить критическую инфраструктуру и маршруты “зернового коридора”. Об этом пишет УНН с ссылкой на сайт представительства украинского Президента.

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“С приближением зимы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты “зернового коридора”, — объяснил руководитель Офиса Главы Украинского государства.

Детали

Андрей Ермак также подробно проинформировал Энтони Блинкена о текущей ситуации на фронте. Он отметил, что американское оружие доказало свою эффективность на поле боя и помогает сдерживать российского агрессора. А также проинформировал государственного секретаря о приоритетных потребностях сил обороны Украины.

Глава Офиса Президента акцентировал на важности как можно быстрее заключить двустороннее соглашение между Украиной и США о гарантиях безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны, подписанной в Вильнюсе 12 июля текущего года.

Во время встречи состоялся широкий обмен мнениями и по другим вопросам. В частности, чиновники говорили об усилении санкционного давления на страну-агрессора и выработке механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины. Кроме того, стороны уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке.

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Ермак также поблагодарил за направление Белым домом запроса о финансировании расходов на помощь Украине и выразил надежду на его одобрение американскими законодателями.

Напомним

Ранее УНН писал, ссылаясь на данные De Telegraaf, о том, что Министерство обороны США заказали зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard на сумму около 110 миллионов евро, чтобы в дальнейшем передать их Украине.