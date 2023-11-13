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Все работают в штатном режиме: в Минобороны опровергли информацию о подготовке увольнения трех командующих ВСУ

Все работают в штатном режиме: в Минобороны опровергли информацию о подготовке увольнения трех командующих ВСУ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Министерстве обороны опровергли информацию о якобы подготовке представления на увольнение сразу трех командующих Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Цитата

"Министерство обороны не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ - не соответствует действительности", - сообщили в Минобороны и призвали соблюдать информационную гигиену.

Ранее 

СМИ сообщили, что министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение сразу трех командующих Вооруженных сил Украины.

Речь шла о командующем Медицинских сил ВСУ Татьяне Остащенко, командующем Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александре Тарнавском и командующем Объединенными силами ВСУ Сергее Наеве.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина
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