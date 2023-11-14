В Польше спикером Сената избрали Малгожату Кидаву-Блоньскую

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Малгожата Кидава-Блонская от Гражданской Коалиции (KO) в понедельник была избрана спикером Сената Республики Польша 11-го созыва. Ее поддержали 66 сенаторов. Кандидатуру контркандидата Кидавы-Блоньской, сенатора от ПиС Марека Пенка, поддержали 33 сенатора, передает УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Согласно коалиционному соглашению, которое в прошлую пятницу парафировали председатель "Гражданской платформы" Дональд Туск, председатель "Польши 2050" Шимон Головня, председатель Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш и сопредседатели "Новой Левицы" Влодзимеж Чажасты и Роберт Бедронь, Кидава-Блоньская будет занимать должность спикера Сената до 13 ноября 2025 года, после чего ее должно заменить лицо, назначенное Гражданской коалицией.

Как сообщает CIS, Малгожата Кидава-Блоньска присоединилась к "Гражданской платформе" в 2001 году и начала свою общественную деятельность как советник Варшавского городского совета и член Комитета по вопросам культуры. От имени партии она непрерывно заседала в Сейме с 2005 года.

Была депутатом Сейма пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого созывов.

"В 2010 году была спикером президентской кампании Бронислава Коморовского, а на парламентских выборах 2011 года - спикером Избирательного комитета Гражданской платформы Республики Польша. С 2014 по 2015 год работала государственным секретарем в Канцелярии премьер-министра, в 2014 году была пресс-секретарем правительства Дональда Туска, в 2015 году - Евы Копач. В 2015 году также была спикером Сейма седьмого созыва. Была вице-спикером Сейма восьмого и девятого созывов с 2015 по 2023 гг. Баллотировалась на пост Президента Республики Польша на первых выборах в 2020 году, которые не состоялись из-за пандемии. В декабре 2021 года стала вице-главой Гражданской платформы", - сообщает CIS.

Как напоминает Информационный центр Сената в коммюнике, в Сенат 11-го созыва войдет 41 сенатор, избранный от Коалиционного избирательного комитета Гражданской коалиции PO.N IPL Zieloni. Избирательный комитет "Право и справедливость" будет представлен 34 сенаторами.

Коалиционный избирательный комитет Trzecia Droga Polska 2050 Шимона Головни - Польская народная партия имеет 11 сенаторов, а Избирательный комитет Новая Левица - 9. Также в Сенате будет 5 сенаторов, которые баллотируются от своих собственных избирательных комитетов.