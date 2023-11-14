Помощь Германии: Украина получит до конца года две "IRIS-T" — посол

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Германия до конца года обещает передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер на форуме “Формула успеха Украины”, передает УНН.

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“Наша поддержка в основном направляется на такую отрасль, как ПВО. Это и Gepard, IRIS-T, Patriot. Мы рады, что смогли к этому приобщиться. И сейчас мы смотрим на ближайшее будущее, а именно на зиму. Мы будем предоставлять дополнительные системы противовоздушной обороны: здесь будут и Patriot и IRIS-T. Их планируется еще пять. Имеется в виду вся система, с радарами, и командными пунктами. Сейчас три системы IRIS-T развернуты, и еще две планируется на конец года.”, — отметил посол во время своего выступления на форуме.

Детали

Также посол отметил, что они будут делать все для изменения украинских энергосистем. Германия сосредоточена на поддержке энергетических возможностей Украины, чтобы ближайшую зиму украинцы прожили без отключений света, и блэкаутов.

Кроме того, Йегер подчеркнул, что Германия заинтересована выстраивать долговременные стратегические отношения с вашей страной в области оборонной промышленности. И учитывая их специализацию на ПВО основная поддержка будет направляться именно в этот сектор.

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Напомним

Германия пообещала удвоить военную помощь Украине в следующем году. Вместо четырех миллиардов евро ФРГ передаст помощи Киеву на восемь миллиардов евро.