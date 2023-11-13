Моравецкий подал в отставку. Дуда сразу же восстановил его в должности

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сформировать новое польское правительство снова попытается Матеуш Моравецкий. Сегодня днем во время первого заседания парламента Моравецкий сложил полномочия премьер-министра, а уже вечером в президентском дворце получил из рук Анджея Дуды акт о назначении его председателем Совета министров, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Президент Польши привел Матеуша Моравецкого к присяге. Премьер попытается сформировать правительственное большинство.

Во время первого заседания Сейма он призвал партии, которые прошли в парламент, к сотрудничеству. Впрочем, предварительно, ни оппозиционные силы, ни антиукраинская партия «Конфедерация» не планируют объединяться с партией «Право и Справедливость» для формирования правительства.

Во время первого заседания Сейма премьер-министр Матеуш Моравецкий сложил полномочия предыдущего правительства, также произнес речь во время которой подытожил четыре года деятельности. Он также призвал партии, прошедшие в парламент, к сотрудничеству при формировании нового правительства. Впрочем, предварительно, ни оппозиционные силы, ни антиукраинская партия «Конфедерация» не планируют объединяться с партией «Право и Справедливость» для формирования правительства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда поручил миссию формирования правительства действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Если «Право и Справедливость» не сможет получить вотум доверия и сформировать правительство, коалиция сможет предложить своих кандидатов в отдельные министерства.

15 октября в Польше состоялись парламентские выборы. По официальным результатам, победила правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Политсила получила 194 мандата и этого недостаточно, чтобы создать парламентское большинство и сформировать правительство. Для этого надо как минимум 231 депутатский голос.