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Королевское чаепитие: монарх Великобритании отмечает 75 летний юбилей

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Королевское чаепитие: монарх Великобритании отмечает 75 летний юбилей

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Король Великобритании Чарльз ІІІ отмечает юбилей. В этом году 14 ноября монарху исполнилось 75 лет. Традиционно он начал праздновать свой День Рождения накануне — 13 ноября с торжественного чаепития. Как происходила церемония транслировали Reuters, передает УНН.

Детали

Традиционное английское чаепитие в честь дня рождения монарха состоялось в Хайгроув-хаусе накануне вечером 13 ноября. Поздравить короля с Днем Рождения во дворец приехали представители местной общины, включая учителей и музыкантов.

Судя по видео с торжества, король Чарльз был в веселом настроении. Когда он пробирался по комнате “Фруктовый сад”, он пошутил над одним гостем, который предложил королю тарелку с едой: монарх сказал мужчине, что он питается только один раз в день.

Прежде чем разрезать именной трехъярусный торт, украшенный короной, Чарльз игриво помахал ножом, и заметил гостям, мол, им необходимо непременно получить “сумки для собак”. Этот разговорный английский термин используют для описания коробок, в которые присутствующие могут забрать с собой остатки еды домой.

Вечеринка-чаепитие это лишь первая часть монаршего празднования. Ожидается, что сегодня, 14 ноября, Чарльз продолжит отмечать свой день рождения. В частности, анонсирована частная вечеринка в Clarence House.

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Напомним

7 ноября Король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III впервые произнес речь в британском парламенте, и торжественно открыл парламентский год. Во время своего выступления монарх говорил о новых законодательных актах, которые планируют ввести в Великобритании. И в частности, вспомнил и о войне в Украине, в контексте вызова современности.

Источник: УНН
Теги: Англия, Великобритания, юбилей, король, Чарльз III
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