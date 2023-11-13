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Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
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В среду в ЕС представят 12-й пакет санкций против рф - Боррель

В среду в ЕС представят 12-й пакет санкций против рф - Боррель

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Двенадцатый пакет санкций против россии может быть согласован и представлен уже на этой неделе - в среду. Такое мнение высказал Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает УНН.

Детали

Боррель заметил, что они уже завершают работу над 12-м пакетом санкций.

"Вы знаете, что санкции – это с одной стороны персональные санкции, а с другой – экономические и отраслевые санкции. Но опять же, слова санкции в Договоре нет, мы говорим об «ограничительных мерах». Я надеюсь, что смогу представить Совету предложение – поскольку именно Совет должен его одобрить – мое предложение как Высокого представителя вместе с Европейской Комиссией относительно регламента, необходимого для внедрения этих санкций или ограничительных мер, если Совет его утвердит. Этот 12-й пакет будет включать больше списков; новые запреты (импорта и) экспорта - среди них, в отношении алмазов - действия по усилению лимита цены на нефть, чтобы уменьшить доход, который россия получает от продажи своей нефти не нам, а другим; борьба с обходом и, как я уже сказал, запрет бриллиантов", - отметил главный дипломат ЕС.

Цитата

"Мы финализируем последние детали этого пакета. Он будет составлен решением Совета, который одобрит соответствующие решения, и регламентом Совета, который будет содержать указания для государств-членов, как эти решения воплощать. Этот регламент Совета может быть одобрен в среду...", – резюмировал Боррель.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
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