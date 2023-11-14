Протесты перевозчиков на границе: поляки намерены заблокировать переход в Медыке

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Польские перевозчики усиливают акции протеста на польско-украинских пунктах пропуска. В ближайшее время они намерены заблокировать еще один пункт пропуска — в Медыке в Подкарпатском воеводстве. Об этом сообщает Польское радио, передаёт УНН.

Детали

Польские перевозчики требуют, в частности, запрета на регистрацию в Польше транспортных компаний с иностранным капиталом и решения проблем с украинской системой электронной очереди.

Протестующие заблокировали пограничные переходы с Украиной в Дорохуске, Гребенне и Корчове. Перевозчики пропускают по два грузовика в час. Вне очереди стоит транспорт с гуманитарной и военной помощью.

Согласно данным польских СМИ, перевозчики требуют запрета на регистрацию в Польше транспортных компаний с иностранным капиталом, а также решения проблем с украинской системой электронной очереди.

Договариваться с протестующими, что бы те разблокировали проезд через украино-польскую границу, в понедельник, 13 ноября, ездил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач. Однако, четырёхчасовые переговоры не принесли результатов. Польские перевозчики заявили, что они не услышали ни одного конкретного предложения.

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Лех Справка, люблинский воевода, принимавший участие в этих переговорах, подчеркнул, что для выработки новых решений необходимо время. По его словам, текущая неделя станет решающей в этом вопросе:

Напомним

Протест польских перевозчиков перед пограничными переходами с Украиной в Люблинском воеводстве продолжается уже 9-й день. Очередь из грузовиков, ожидающих въезда к пограничному переходу в “Дорогуске”, ведущему к украинскому “Ягодину”, простирается примерно на 30 километров, со ссылкой на данные полиции сообщило Польское радио,