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Из-за нарушения правил эксплуатации печного и газового отопления в этом году погибло 124 человека

Из-за нарушения правил эксплуатации печного и газового отопления в этом году погибло 124 человека

КИЕВ. 14 ноября. УНН. С начала 2023 года в Украине в результате нарушения правил безопасности в эксплуатации печного и газового отопления в пожарах погибло 124 человека. Об этом сообщили ГСЧС со ссылкой на слова пресс-офицера ГСЧС Украины Александра Хорунжего во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

«В этом году по состоянию на начало ноября в Украине произошло 2627 пожаров вследствие нарушений правил пожарной безопасности при обустройстве и эксплуатации печного и газового отопления. В результате этих пожаров погибло 124 человека, в том числе 4 ребенка», - сказал Александр Хорунжий.

Детали

Также из-за неправильного обращения с печным и газовым отоплением травмировались 93 взрослых человека и четыре ребенка.

Александр Хорунжий отметил, что наибольшее количество пожаров из-за нарушения правил пользования зафиксировано в Киевской области - 308, Винницкой – 181 и Черкасской – 168.

По его словам, самыми распространенными причинами возгорания являются неисправность печей и газовых приборов отопления, оставление их без присмотра, разжигание печей легковоспламеняющимися веществами, забитые сажей дымоходы.

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Источник: УНН
Теги: Украина, спасатели
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