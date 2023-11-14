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Минэкономики и MIGA запускают оперативную группу для ускорения процесса страхования инвестиций в Украину

Минэкономики и MIGA запускают оперативную группу для ускорения процесса страхования инвестиций в Украину

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство экономики Украины совместно с многосторонним агентством гарантий инвестиций MIGA договорились о создании оперативной группы для ускорения процесса страхования инвестиций. Об этом заявила первая вицепремьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Цитата

"Мы запускаем оперативную группу с MIGA ускорить процесс применения страхования инвестиций в реальном секторе сектор. С Хироши Матано, исполнительным вице-президентом MIGA, мы обсудили проект и планы на следующий год. MIGA работает над привлечением дополнительных средств доноров до конца года",- написала Юлия Свириденко в социальной сети Х.

Детали

Министр экономики также отметила, что MIGA уже в этом году уже воплотили два проекта и застраховали два случая в реальном секторе и поддержали два в финансовом секторе.

Сейчас агентство ведет переговоры с четырьмя странами о дополнительном финансировании.

Кроме этого Свириденко отметила, что есть необходимость разблокировать частный сектор, не дожидаясь окончания войны, и одним из инструментов для этого является страхование. Поэтому Украина будет поднимать вопрос накопления дополнительных ресурсов для страхования военных рисков на Мультидонорской координационной платформе.

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Источник: УНН
Теги: инвестор, экономика, инвестиции, страхование, Минэкономразвития, Юлия Свириденко
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