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Кулеба поздравил с назначением нового главу МИД Британии Дэвида Кэмерона

Кулеба поздравил с назначением нового главу МИД Британии Дэвида Кэмерона

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Дэвида Кэмерона с назначением на должность главы МИД Великобритании. Об этом говорится в заметке Кулебы на его странице в соцсети X, передает УНН.

Цитата

"С нетерпением жду возможности работать бок о бок для углубления украинско-британского партнерства, приближения победы Украины и восстановления мира и безопасности на европейском континенте", – говорится в заметке.

Дополнение

Отдельно глава МИД поблагодарил предшественника Кэмерона Джеймса Клеверли за совместную работу над мобилизацией мировой поддержки Украины.

Напомним

13 ноября, новым министром иностранных дел Великобритании назначили бывшего премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона. В одном из первых заявлений по поводу новой должности он упомянул и об Украине.

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Источник: УНН
Теги: МИД, Украина
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