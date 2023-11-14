Предназначались Украине: Франция передаст Армении бронированную технику Bastion

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Франция одобрила передачу Армении партии бронеавтомобилей Bastion, которые ранее предназначалась Украине. Первая подтвержденная партия касается легких бронированных машин Bastion производства Arquus. Соответствующее решение было принято после визита министра обороны Армении в Париж, и подписания между странами двусторонних соглашений. Об этом сообщает ежедневное издание Ouest-France, передает УНН.

Детали

Геополитическая напряженность между Азербайджаном и Арменией снова напомнила о себе, на фоне решения Франции передать Армении наступательную бронированную технику Bastion.

Согласно публикации Ouest-France, Армения опасается более мощного по вооружению Азербайджана, поэтому Ереван обратился к Франции о военной поддержке.

22 и 23 октября министр обороны Армении Сурен Папикян совершил визит в Париж для встречи со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню. Тогда были подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве, которые ускорили поставки военной техники Армении.

В первую поставку вошли легкие бронемашины типа Bastion. Это 12,5-тонные автомобили, которые могут нести боевую группу из восьми солдат, обеспечивая защиту от огня из стрелкового оружия и мин.

Изначально эти машины предназначались для Украины, но впоследствии в Киеве оценили, что бронемашины не достаточно защищены от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

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Также сообщается, что Франция завершила продажу трех радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и подписала меморандум о взаимопонимании по поставке системы противовоздушной обороны малой дальности Mistral. Еще один контракт касался приобретения Арменией биноклей ночного видения, оборудования производства Safran, пишет Ouest-france.

Позиция и беспокойство Азербайджана

Представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде резко раскритиковал передачу военной техники Армении, сославшись на оккупацию последней территорий Азербайджана в течение почти трех десятилетий. Гаджизаде подчеркнул, что действия Франции не только способствуют милитаризации Армении, но и вызывают сомнения относительно интересов Франции в регионе.

Напомним

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил о дополнительных 200 миллионах евро на помощь Украине.