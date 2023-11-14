Ночи в Украине станут прохладнее, в Карпатах ожидаются морозы

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине в ближайшие три дня ожидаются дожди, ночи станут прохладнее, а в Карпатах – с морозом, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

По данным синоптиков, в следующие трое суток временами дожди, ближайшей ночью в западных, 16 ноября в северо-восточных областях с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, завтра днем и в четверг на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-8° тепла, днем 4-10°, в южной части, завтра и в западных областях 8-14°.

«В Карпатах мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла», - сообщили в Укргидрометцентре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идут дожди с мокрым снегом. В Карпатах ожидаются метели