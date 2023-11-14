Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,16 0,0830  EUR: 38,59 0,0525 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7200

За ночь Воздушные Силы уничтожили 7 "шахедов"

За ночь Воздушные Силы уничтожили 7 "шахедов"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В ночь на 14 ноября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Воздушные Силы сообщили об уничтожении 7 «шахедов», пишет УНН.

Детали

По сообщению Воздушных Сил, из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край рф) зафиксированы пуски 9 ударных БпЛА «Shahed-136/131». Баллистическая ракета «Искандер-М» выпущена из района Джанкой (Крым), управляемая авиационная Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

«В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 7 ударных БПЛА “Shahed-136/131”», - сообщили в Воздушных Силах.

Источник: УНН
Теги: война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.