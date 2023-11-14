Новости: Война
14 ноября 2023, 07:20 • Татьяна Юдина • 7200
За ночь Воздушные Силы уничтожили 7 "шахедов"
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В ночь на 14 ноября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Воздушные Силы сообщили об уничтожении 7 «шахедов», пишет УНН.
Детали
По сообщению Воздушных Сил, из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край рф) зафиксированы пуски 9 ударных БпЛА «Shahed-136/131». Баллистическая ракета «Искандер-М» выпущена из района Джанкой (Крым), управляемая авиационная Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.
«В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 7 ударных БПЛА “Shahed-136/131”», - сообщили в Воздушных Силах.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram