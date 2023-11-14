Почти два десятка населенных пунктов подверглись авиационным ударам врага: ситуация на фронте

КИЕВ. 14 ноября. УНН. За прошедшие сутки российские террористические войска из реактивных систем залпового огня ударили по городу Херсон, а ночью применили баллистическую ракету. В общем почти два десятка населенных пунктов Украины подверглись авиационным ударам врага. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Первомайское, Копанки, Новосергиевка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спирное, Выемка, Константиновка, Клещеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Победа, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой области; Берислав, Ивановка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ “Север” на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области, где наши защитники отбили 6 атак.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 15 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалиново, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 18 атак.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Маринки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 24 атаки.

На Шахтерском направлении противник вел штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и другую важную цель противника», - говорится в сообщении Генштаба.