Новости: Война
14 ноября 2023, 08:15 • Юлия Шрамко • 7890
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 313 тысяч
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 313 470 человек, 5362 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 14.11.2023 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 313 470 (+920) человек,
- танков - 5362 (+8),
- боевых бронированных машин - 10 086 (+7),
- артиллерийских систем – 7589 (+20),
- РСЗВ – 882 (+1),
- средств ПВО - 580 (+0),
- самолетов – 322 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),
- крылатых ракет - 1561 (+0),
- кораблей/катеров - 22 (+0),
- подводных лодок - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9973 (+24),
- специальной техники - 1081 (+2).
Дополнение
За ночь Силы обороны уничтожили 7 "шахедов".
Источник: УНН
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