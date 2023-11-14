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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 313 тысяч

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 313 тысяч

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 313 470 человек, 5362 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 14.11.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 313 470 (+920) человек,
  • танков - 5362 (+8),
  • боевых бронированных машин - 10 086 (+7),
  • артиллерийских систем – 7589 (+20),
  • РСЗВ – 882 (+1),
  • средств ПВО - 580 (+0),
  • самолетов – 322 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),
  • крылатых ракет - 1561 (+0),
  • кораблей/катеров - 22 (+0),
  • подводных лодок - 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9973 (+24),
  • специальной техники - 1081 (+2).

Дополнение

За ночь Силы обороны уничтожили 7 "шахедов".

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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