Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 313 тысяч

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 313 470 человек, 5362 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 14.11.2023 ориентировочно составляли:

личного состава - около 313 470 (+920) человек,

танков - 5362 (+8),

боевых бронированных машин - 10 086 (+7),

артиллерийских систем – 7589 (+20),

РСЗВ – 882 (+1),

средств ПВО - 580 (+0),

самолетов – 322 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),

крылатых ракет - 1561 (+0),

кораблей/катеров - 22 (+0),

подводных лодок - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9973 (+24),

специальной техники - 1081 (+2).

Дополнение

За ночь Силы обороны уничтожили 7 "шахедов".