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"Дрон полетел на коломну": в подмосковье утром раздавались взрывы

"Дрон полетел на коломну": в подмосковье утром раздавались взрывы

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В подмосковной коломне в рф сегодня утром сообщили о взрывах в районе "КБ Машиностроения", сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Как пишет ASTRA, "сегодня примерно в 7:30 в районе Голутвина снова прогремел сильный взрыв. Как сообщают очевидцы, в домах на Окском проспекте его было четко слышно. У машин, стоявших во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают, что к КБМ едут машины спецслужб".

Впоследствии в сети появилось видео с беспилотником, который, предположительно, двигался в сторону подмосковной коломны. Видео сопровождается комментарием: "Дрон полетел на коломну".

Дополнение

минобороны рф отчиталось, что дежурными средствами ПВО якобы уничтожено 4 беспилотных летательных аппарата над территорией московской, тамбовской, брянской и орловской областей рф.

Источник: УНН
Теги: Россия, взрывы
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